UFFICIALE - Milan-Napoli, da domani biglietti settore Ospiti in vendita: prezzi e dettagli

Da giovedì 9 dicembre saranno in vendita i biglietti per Milan-Napoli, 18esima giornata di Serie A in programma domenica 19 dicembre alle ore 20:45 al Meazza.

Queste le modalità di acquisto: La vendita del settore ospiti (TERZO ANELLO VERDE – AWAY FAN) aprirà giovedì 9 dicembre alle ore 12.

Il prezzo dei biglietti di settore ospiti è di € 34 ( € 33 + €1 di prevendita) e possono essere acquistati sul sito www.acmilan.com nella sezione dedicata alla biglietteria on line.

I residenti nella Regione Campania potranno acquistare i tagliandi solo ed esclusivamente per il Settore Ospiti con tessera del tifoso di SSC Napoli

Link ai Regolamenti Stadio: https://www.acmilan.com/it/club/le-sedi/san-siro/regolamenti