UFFICIALE - "Napoletano Coronavirus", Brescia punito con 10mila euro di multa

Cori beceri e senza senso, quelli uditi al Rigamonti durante l'ultima partita giocata dal Napoli contro il Brescia di Lopez. Il giudice sportivo ha deciso di multare il club lombardo con 10mila euro di multa, come riporta il comunicato apparso sul sito ufficiale della Lega Serie A:

"Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. BRESCIA per avere suoi sostenitori urlato ripetutamente cori beceri e insultanti nei confronti della tifoseria avversaria, nonché per aver consentito la presenza di persone non autorizzate a permanere nel recinto di giuoco; sanzione attenuata, quanto al primo pro-filo, anche per la posizione pubblicamente assunta, successivamente alla gara, da parte della tifoseria interessata".