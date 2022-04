UFFICIALE - Napoli-Roma, divieto di vendita biglietti nella Capitale e in provincia

I biglietti per Napoli-Roma sono in vendita da mezzora. La partita che si disputerà lunedì prossimo al Maradona è molto attesa

I biglietti per Napoli-Roma sono in vendita da mezzora. La partita che si disputerà lunedì prossimo al Maradona è molto attesa, ma la vendita dei biglietti è stata vietata a Roma e in provincia. Di seguito i prezzi dei tagliandi.

Tribuna Posillipo € 85,00

Tribuna Nisida € 60,00

Tribuna Family Adulto € 15,00/ € 5,00 (under 12)

Distinti anello superiore € 45,00

Distinti anello inferiore € 35,00

Curve anello superiore € 30,00

Curve anello inferiore € 15,00