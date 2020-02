UFFICIALE - Napoli-Torino, arbitra Mariani: al Var c'è La Penna che sabato ha fatto infuriare Sarri

Sarà Maurizio Mariani di Aprilia l'arbitro che dirigerà Napoli-Torino in programma sabato sera al San Paolo. Al Var c'è La Penna, arbitro che negò un rigore con la Samp e che ha fatto infuriare Sarri sabato per aver concesso rigore alla Spal anche col Var che non funzionava. Ecco la sestina:

MARIANI

BINDONI – CALIARI

IV: ABBATTISTA

VAR: LA PENNA

AVAR: GIALLATINI