UFFICIALE - Nations League, ecco gli accoppiamenti: girone di ferro per l’Italia

Si sono svolti oggi a Nyon i sorteggi di Nations 2022-23, con l'Italia di Roberto Mancini testa di serie in seguito al terzo posto dell'ultima edizione. La formula prevede gironi da quattro, le prime si qualificheranno alla Final Four di giugno 2023, le ultime giocheranno in Lega B. Quattro delle sei giornate verranno giocate a giugno. Girone di ferro per l’Italia di Mancini che è stata sorteggiata con Ungheria, Inghilterra, e Germania. Di seguiti tutti i gironi.

Ecco gli avversari dell'Italia

Gruppo 3: Ungheria, Inghilterra, Germania, Italia.

Ecco i gruppi

Gruppo 1: Austria, Croazia, Danimarca, Francia.

Gruppo 2: Repubblica Ceca, Svizzera, Portogallo, Spagna.

Gruppo 4: Galles, Polonia, Olanda, Belgio.