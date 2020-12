UFFICIALE - Nations League, sorteggio fase finale: Italia-Spagna in semifinale! Tutti i dettagli

Italia, Belgio, Francia e Spagna. Saranno queste le quattro squadre che si giocheranno le fasi finali della Nations League, in programma ad ottobre 2021 in Italia. San Siro e Allianz Stadium ospiteranno le quattro vincenti dei rispettivi gironi nella Lega A: semifinali il 6-7 ottobre, finale il 10 dello stesso mese. Si sono disputati in questi minuti i sorteggi, nel quartier generale UEFA di Nyon, e gli azzurri hanno pescato la Spagna in Fabian Ruiz in semifinale. Dall'altro lato, il Belgio di Mertens sfiderà i campioni del mondo della Francia. Di seguito gli accoppiamenti.



SEMIFINALI:

Italia-Spagna (6 ottobre, Milano)

Belgio-Francia (7 ottobre, Torino)