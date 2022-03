UFFICIALE - Nessuna sorpresa dal Camerun: convocato Anguissa per gli spareggi Mondiali

Il Camerun ha diramato la lista dei calciatori convocati per gli spareggi contro l'Algeria, in programma il 25 (andata) e il 29 (ritorno) marzo

TuttoNapoli.net

© foto di Insidefoto/Image Sport

Confermato, come al solito, André-Frank Zambo Anguissa. Il Camerun ha diramato la lista dei calciatori convocati per gli spareggi per Qatar 2022 contro l'Algeria, in programma il 25 (andata) e il 29 (ritorno) marzo prossimi, e il centrocampista del Napoli, perno della nazionale, è presente. Di seguito l'elenco completo.