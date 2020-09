UFFICIALE - Nigeria, convocato Osimhen per le amichevoli di ottobre: due gli appuntamenti

C'è anche Victor Osimhen nell'elenco dei convocati della Nigeria per le amichevoli che a ottobre si disputeranno in Austria contro Costa d'Avorio (9 ottobre) e Tunisia (13 ottobre). Il nuovo bomber azzurro è pronto a indossare anche con la propria Nazionale la casacca numero nove. Ecco l'elenco completo dei convocati:

@NGSuperEagles list of invited players for October friendly games vs #CIV and #Tunisia in Austria #SoarSuperEagles #Team9jaStrong pic.twitter.com/qfmeySVhHi