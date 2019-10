UFFICIALE - Non solo Ancelotti, sanzionati con ammenda anche Insigne, De Matteis e il Napoli

Non solo la squalifica di Ancelotti, il Napoli becca anche una multa dopo il putiferio scatenatosi ieri al San Paolo per il mancato rigore concesso a Llorente. Lo rende noto il Giudice Sportivo nel suo comunicato ufficiale: "Ammenda di 3.000,00 euro alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori, al 42° del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco un bottiglietta di plastica".

Ammenda di 1.500,00 euro anche per Lorenzo Insigne, sanzione aggravata perché capitano della squadra. Una giornata di squalifica anche per il team manager del Napoli Giovanni Paolo De Matteis "per avere, al 44° del secondo tempo, uscendo dall'area tecnica, contestato platealmente una decisione arbitrale".