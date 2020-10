UFFICIALE - Nuova ordinanza di De Luca: jogging nei parchi e sul lungomare solo dalle 6 alle 8.30

Il governatore della Campania Vincenzo De Luca ha firmato una nuova ordinanza, la numero 78, con nuove disposizioni. In particolare, la novità riguarda l'attività motoria all'aperto: "L’attività di jogging, ove svolta sui lungomari, nei parchi pubblici, nei centri storici, e comunque in luoghi non isolati, è soggetta alla limitazione oraria: ore 06,00- ore 8,30; negli altri casi è consentita senza limiti d’orario, fermi in ogni caso gli obblighi di distanziamento DPCM 13 ottobre 2020".