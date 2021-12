UFFICIALE - Nuove limitazioni di pubblico in Francia: dal 3 gennaio massimo 5mila spettatori

Il primo ministro francese Jean Castex ha annunciato le nuove misure anti-Covid per quanto riguarda lo sport in Francia: "Per rallentare la variante Omicron, i grandi eventu verranno limitati a un massimo di 2mila persone al chiuso e 5mila all'aperto" ha affermato il politico in conferenza stampa dopo un incontro col presidente Macron. Questa misura verrà applicata a cominciare dal prossimo lunedì 3 gennaio e avrà una durata di tre settimane. Una decisione che ha scaturito subito grandi polemiche a cominciare dai social network, dove viene criticata la mancanza di un rapporto in percentuale tra i vari stadi, con 5mila tifosi che al Parc de Princes hanno un valore mentre in stadi più piccoli decisamente un altro”.