UFFICIALE - Oggi riparte la campagna abbonamenti: il Napoli la riapre fino al Torino

Dopo la chiusura dello scorso 10 Settembre sono giunte numerose richieste dei tifosi azzurri per poter ancora acquistare l’abbonamento.

Fonte: sscnapoli.it

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

La SSC Napoli riapre la Campagna Abbonamenti 2022/23. Dopo la chiusura dello scorso 10 Settembre sono giunte numerose richieste dei tifosi azzurri per poter ancora acquistare l’abbonamento. Pertanto, per venire incontro alla volontà e premiare la fede dei proprio sostenitori, la Società ha deciso di riaprire una ulteriore finestra per la Campagna Abbonamenti.

Da domani, giovedì 15 settembre alle ore 12 e fino al 1 Ottobre, in concomitanza dell’inizio del match Napoli-Torino, si potranno sottoscrivere le tessere dell’abbonamento 2022/23.