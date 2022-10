UFFICIALE - Orsato miglior arbitro della Serie A 21/22: "Voglio essere un punto di riferimento"

Daniele Orsato di Schio è il miglior arbitro della Serie A 2021/2022

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Daniele Orsato di Schio è il miglior arbitro della Serie A 2021/2022: "È un sogno, tutta la mia esperienza arbitrale è un sogno e spero che sia un sogno anche per gli arbitri più piccoli. Voglio essere un punto di riferimento, la nostra Nazionale ai mondiali non c'è, la squadra arbitrale sì. Speriamo che così ci sia un po' d'Italia in finale. Primo arbitro donna? Maria Sole è un grande arbitro, maschio o femmina non conta, è un arbitro come tutti gli altri e ne siamo orgogliosi. Speriamo un giorno possa partecipare anche lei al campionato dei maschi più grandi".