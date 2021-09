UFFICIALE - Osimhen multato dal Giudice Sportivo: 2mila euro per la simulazione col Cagliari

Il Giudice Sportivo ha punito Victor Osimhen con duemila euro di multa per il giallo rimediato con il Cagliari "per aver simulato di essere stato sottoposto ad un intervento falloso in area di rigore avversaria nel match contro il Cagliari al San Paolo". Ammenda di tremila euro anche al Napoli “per avere i suoi sostenitori all'11° del secondo tempo utilizzato un fischietto che disturbava il regolare svolgimento della gara; costringendo l'Arbitro a far effettuare l'annuncio di rito”.