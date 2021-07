UFFICIALE - Ottime notizie in vista di Dimaro: tutti negativi i tamponi della SSC Napoli

Tutti negativi al Covid-19 i tamponi effettuati ieri pomeriggio ai componenti del gruppo squadra. Lo ha comunicato il Napoli con un post social. Ottima notizia in vista della partenza per Dimaro-Folgarida prevista per giovedì.

Tutti negativi al Covid-19 i tamponi effettuati ieri pomeriggio ai componenti del gruppo squadra.



#ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/UjLsQc21TJ — Official SSC Napoli (@sscnapoli) July 13, 2021