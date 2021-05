UFFICIALE - Polonia, i convocati per gli Europei: c'è Zielinski, torna l'ex Milik

Skorupski (Bologna), Szczesny (Juventus), Bereszynski (Sampdoria), Glik (Benevento), Linetty (Torino), Dawidowicz (Hellas Verona) e Zielinski (Napoli): sono ben sette i calciatori di Serie A convocati dalla Polonia per Euro 2020. Nell'elenco, sempre per quanto riguarda la colonia italiana, manca il portiere della Fiorentina Dragowski, mentre in attacco trova posto l'ex Napoli Milik, oggi al Marsiglia.