UFFICIALE - Portogallo, i convocati per la Nations League: c'è Mario Rui

Il terzino del Napoli Mario Rui è stato convocato dal ct del Portogallo Fernando Santos per le fasi finali della Nations League che andranno in scena tra il 5 e il 9 giugno. Non è l'unico 'italiano' presente, ovviamente c'è anche la stella Cristiano Ronaldo. Di seguito l'elenco completo diramato qualche ora fa dalla Federazione Portoghese tramite Twitter.

Portieri - Rui Patrício (Wolverhampton), Beto (Goztepe) e José Sá (Olympiakos).

Difensori - Joao Cancelo (Juventus), Nélson Semedo (Barcellona), Pepe (FC Porto), Rúben Dias (Benfica), José Fonte (Lille), Raphael Guerreiro (Dortmund), Mario Rui (Napoli).

Centrocampisti - Danilo Pereira (FC Porto), William Carvalho (Bétis), Rúben Neves (Wolverhampton), João Moutinho (Wolverhampton), Bruno Fernandes (Sporting), Pizzi (Benfica), Bernardo Silva (Manchester City).

Attaccanti - Cristiano Ronaldo (Juventus), Rafa (Benfica), João Félix (Benfica), Dyego Sousa (SC Braga), Gonçalo Guedes (Valência) e Diogo Jota (Wolverhampton)