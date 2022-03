UFFICIALE - Premier League, iniziativa per l'Ucraina: fasce giallo-blu per i 20 capitani

Comunicato ufficiale della Premier League, che lancia un iniziativa di solidarietà e un messaggio di supporto nei confronti del popolo ucraino condannando "con tutto il cuore le azioni della Russia”. Tutti i capitani avranno al braccio una fascia con i colori giallo e blu della bandiera ucraina e i tifosi sono incoraggiati a unirsi a giocatori, dirigenti, ufficiali di gara e staff del club in un momento di riflessione e solidarietà prima del calcio d'inizio di ogni partita.

