UFFICIALE - Qatar 2022, Brasile-Argentina si giocherà un anno dopo: fu sospesa a settembre 2021

La sfida tra Brasile e Argentina, valida per le qualificazioni sudamericane a Qatar 2022 e sospesa lo scorso 5 settembre dopo pochi minuti a causa dell'ingresso in campo dell'Anvisa (autorità sanitaria brasiliana), si giocherà il prossimo 22 settembre. Lo ha comunicato la FIFA alle due Federazioni; quella brasiliana dovrà comunicare entro il 22 giugno lo stadio che ospiterà il match. Sarà il secondo confronto in pochi mesi tra due delle favorite alla vittoria del Mondiale, che già si sfideranno l'11 giugno a Melbourne.