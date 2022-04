UFFICIALE - Qatar 2022, niente Mondiali per la Russia: ritirato il ricorso al Tas

Ad annuciare l'esclusione della Russia dalla Coppa del Mondo è stato direttamente il TAS di Losanna.

E' ufficiale, la Russia non partecirà ai Mondiali in Qatar 2022. Il Tribunale arbitrale dello sport (TAS), ha infatti annunciato il ritiro del ricorso da parte della Federcalcio russa. La Nazionale, il 30 marzo scorso aveva impugnato la decisione della Fifa di vietare la sua partecipazione alle competizioni internazionali. Ad annuciare l'esclusione della Russia dalla Coppa del Mondo è stato direttamente il TAS di Losanna. Restano invece pendenti i ricorsi della Federcalcio russa contro l'UEFA in merito all'esclusione delle squadre russe e anche della nazionale dalle competizioni europee, sui quali però è già arrivato il no del tribunale arbitrale rispetto all'istanza cautelare.