UFFICIALE - Questura, 3 Daspo per Napoli-Barcellona per scavalcamento e 7 per condanne a reati gravi

Nel mese di maggio, il Questore di Napoli ha emesso provvedimenti di divieto di accesso alle manifestazioni sportive per due anni nei confronti di 7 persone perché denunciate o condannate per rapina, estorsione o reati in materia di armi o stupefacenti.

Altri 6 Daspo, per periodi da uno a due anni, sono stati emessi in relazione a condotte illecite tenute in occasione di altri tre incontri di calcio: Cavese - Reggina dell’11 gennaio 2020 (due tifosi della Reggina si sono resi responsabili di minaccia a Pubblico Ufficiale durante le fasi del controllo); La Siesta - Borbonia Felix del 16 febbraio 2020 (un giocatore coinvolto in una rissa in campo); Napoli - Barcellona del 25 febbraio 2020 (tre persone che hanno scavalcato dal settore inferiore a quello superiore, individuate attraverso il sistema di videosorveglianza dello stadio San Paolo).