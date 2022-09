UFFICIALE - Ranocchia si ritira: "Non ho più niente da dare, grazie al Monza per la chance"

L'ex difensore del Monza Andrea Ranocchia, fresco di risoluzione contrattuale col club brianzolo, ha annunciato il proprio addio al calcio

Con due lunghi video sul proprio profilo Instagram, l'ex difensore del Monza Andrea Ranocchia, fresco di risoluzione contrattuale col club brianzolo, ha annunciato il proprio addio al calcio: "So che tanti di voi avranno letto la notizia della rescissione col Monza e per darvi una spiegazione eccomi qua, ci tengo a farla arrivare dalla mia voce. Quando ho iniziato a giocare a calcio, ormai 30 anni fa, ho iniziato con grandissima passione ed era la cosa che mi piaceva di più al mondo, ho iniziato qui da Bastia Umbria e ci sono stati momenti bellissimi in cui si diverte giocando a calcio. Non ho mai pensato a dove sarei potuto arrivare da bambino e ho avuto la grandissima fortuna di trasformare la mia passione nel mio lavoro. Sono stato a contatto con tantissime persone e mi porterò dentro tantissime di queste esperienze. Ho avuto la bravura e la fortuna di poter attraversare ogni tipo di esperienza e dopo tanti step, dopo tanti momenti, di tutti i tipi, ho avuto la fortuna di incontrare un allenatore, Pietro Montanelli, che mi ha scoperto come difensore e mi ha trasformato nel calciatore che ero fino a ieri. Ringrazio tutti gli allenatori che ho avuto, vi ho pensato in questi giorni".

Antonio Conte: "Mi ha trasformato: è un allenatore che ti assorbe e ti cambia il modo di pensare, mi ha trasformato in un vincente. E' un allenatore che quando ti lascia, non sei più quello di prima. Ho avuto la fortuna di conoscerlo e da lì è iniziata la mia carriera ad alti livelli. Ho passato momenti molto belli, poter dire di aver giocato contro grandi campionati è un orgoglio per me. Ho sempre dato tutto e ringrazio tutta la mia famiglia per il supporto che mi hanno dato, per le gioie".

L'addio al calcio: "Da un anno e mezzo sto vivendo un periodo difficile, a livello motivazionale, già quando ero all'Inter. Il Monza mi ha offerto questa opportunità, un ottimo contratto e l'ho colta. Ad un certo punto ho sentito che dentro di me non c'era più niente e ho iniziato a farmi tante domande, poi c'è stato questo brutto infortunio a Napoli e mi avrebbe tenuto fuori dal campo per mesi. Ho riflettuto e visto che la società mi ha dato grande fiducia, ho ritenuto giusto non prendere in giro nessuno. Non ho più niente da dare dentro di me e con Galliani ci siamo lasciati da amici, è stato un signore e ha capito. Ora mi prendo un po' di tempo per rimettere in sesto queste emozioni che sono arrivare in questi mesi e fare dei pensieri per il futuro. Non tornerò a giocare a calcio, non è quello che voglio".