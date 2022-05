UFFICIALE - Reggiana, tegola Cigarini: lesione al crociato per l'ex Napoli

Brutte notizie dall'infermeria per la Reggiana dopo la gara d'andata dei play off contro la Feralpisalò.

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Brutte notizie dall'infermeria per la Reggiana dopo la gara d'andata dei play off contro la Feralpisalò. Il centrocampista ex Napoli Luca Cigarini infatti si è infortunato al ginocchio chiudendo anzitempo la stagione. Questa la nota della società emiliana: "Nel finale della partita disputata ieri sera a Salò il centrocampista granata Luca Cigarini è stato sostituito a causa di una distorsione al ginocchio destro. Oggi gli esami strumentali effettuati hanno riportato la presenza una lesione del legamento crociato anteriore. Nei prossimi giorni verrà definito l’itinerario diagnostico e terapeutico del calciatore, per stabilire di conseguenza i tempi del recupero".