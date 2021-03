UFFICIALE - Sassuolo-Napoli, fischia Marini. Al Var torna Mazzoleni

L'AIA ha reso note le designazioni arbitrali per il prossimo turno di campionato: sarà Valerio Marini della sezione di Roma a dirigere il confronto di mercoledì alle ore 18.30 tra Sassuolo e Napoli. Gli assistenti saranno Ranghetti e Prenna, quarto uomo sarà Maggioni mentre al Var Mazzoleni e Paganessi. Per Marini sarà la prima direzione col Napoli, l'arbitro ha diretto 3 sfide di A in questa stagione: Parma-Spezia 2-2, Cagliari-Spezia 2-2, Juventus-Crotone 3-0.

Sassuolo – Napoli: Marini

Ranghetti – Prenna

IV: Maggioni

VAR: Mazzoleni

AVAR: Paganessi