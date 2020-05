UFFICIALE - Serie A, convocata assemblea d'urgenza per mercoledì: si parlerà della ripresa del campionato

L'Assemblea della Lega Serie A è convocata in via d'urgenza mercoledì 13 maggio in videoconferenza dalle 10 per discutere di varie tematiche

