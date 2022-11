UFFICIALE - Serie A, giudice sportivo: 4 giocatori squalificati per un turno

Fonte: Lega Serie a

Nel prossimo turno di campionato saranno squalificati i rossoneri Olivier Giroud, espulso per doppia ammonizione nel corso della gara contro lo Spezia, e Theo Hernandez, che era diffidato ed è stato ammonito. Un turno di squalifica inoltre per il difensore dell’Hellas Verona Giangiacomo Magnani, che non potrà dunque scendere in campo contro la Juventus, e per Mehdi Leris della Sampdoria.

Saranno invece diffidati Merih Demiral dell`Atalanta, Sandro Tonali del Milan, Razvan Marin dell’Empoli, Mbala Nzola dello Spezia, Leonardo Sernicola della Cremonese, Manuel Lazzari della Lazio.