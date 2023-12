UFFICIALE - Serie A, Giudice Sportivo: una giornata a Osimhen e Politano

Il Giudice Sportivo di Serie A ha reso note le decisioni in merito alla 17ª giornata di campionato.

Il Giudice Sportivo di Serie A ha reso note le decisioni in merito alla 17ª giornata di campionato. Sono due le giornate di squalifica per Banda(Lecce): per avere, al 38° del secondo tempo, contestato una decisione arbitrale proferendo ripetutamente espressioni irriguardose.

Otto i calciatori fermati per un turno. Si tratta nello specifico di:

Fiorillo (Salernitana): per avere, al 49° del secondo tempo, a giuoco fermo, alzandosi dalla panchina, spinto con foga, all'altezza del petto, un calciatore della squadra avversaria che tentava di recuperare il pallone.

Makoumbou (Cagliari): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

Osimhen (Napoli): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

Politano (Napoli): per avere, al 22° del secondo tempo, in reazione ad un fallo, mentre il Direttore di gara fermava il giuoco, colpito con il piede un calciatore avversario.

Cambiaso (Juventus): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

Duda (Hellas Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

Pablo Mari (Monza): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).

Pongracic (Lecce): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).