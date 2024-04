UFFICIALE - Serie A, gli squalificati del Giudice Sportivo: due azzurri saltano Empoli

Pubblicato il comunicato del Giudice Sportivo relativo alle partite della 32^ giornata di Serie A: squalificati per una giornata Mario Rui e Rrahmani

Pubblicato il comunicato del Giudice Sportivo relativo alle partite della 32^ giornata di Serie A. Squalificato per una giornata Mario Rui (Napoli) dopo il cartellino rosso rimediato contro il Frosinone, un turno per somma di gialli anche per Jean Daniel Akpa Akpro (Monza), Pontus Almqvist (Lecce), Lassana Coulibaly (Salernitana), Samuele Ricci (Torino), Amir Rrahmani (Napoli), Malick Thiaw (Milan).

Una giornata di squalifica anche a Ivan Juric, tecnico del Toro che è stato cacciato dal campo dall'arbitro nel finale del derby pareggiata 0-0 con la Juventus, squalificato per una giornata anche il segretario sportivo del Bologna, Luca Befani, per aver contestato platealmente una decisione arbitrale.

Ci sono anche sanzioni economiche comminate a due società: il Lecce dovrà pagare 5000 euro di multa "per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato sei petardi ed un fumogeno nel recinto di giuoco", mentre per l'Hellas Verona 1500 euro a causa di lancio di alcuni bicchieri di plastica durante la partita di ieri sera sul campo dell'Atalanta.