UFFICIALE - Serie A, nessun rinvio per la Nazionale: Napoli-Udinese si gioca regolarmente

Nelle scorse settimane si era parlato a più riprese della possibilità che la Lega Serie A potesse rinviare, su richiesta espressa della FIGC.

TuttoNapoli.net

Nelle scorse settimane si era parlato a più riprese della possibilità che la Lega Serie A potesse rinviare, su richiesta espressa della FIGC, la trentesima giornata di campionato, in programma per il weekend del 19-20 marzo, per favorire e anticipare il raduno della Nazionale italiana, che il prossimo 24 marzo affronterà la Macedonia del Nord per il primo spareggio che darà poi l'accesso alla finale per la qualificazione al Mondiale in Qatar ma nella giornata di oggi è stato invece stilato il calendario del massimo campionato, con anticipi posticipi e programmazione televisiva. Niente rinvio dunque, con Mancini che avrà a disposizione solo tre giorni per preparare la sfida che vale tantissimo per la nostra Nazionale. Questo il programma:

30^ Giornata

18/03/2022 Venerdì ore 18.45 Sassuolo-Spezia DAZN

18/03/2022 Venerdì ore 21.00 Genoa-Torino DAZN/Sky

19/03/2022 Sabato ore 15.00 Napoli-Udinese DAZN

19/03/2022 Sabato ore ore 18.00 Inter-Fiorentina DAZN

19/03/2022 Sabato ore 20.45 Cagliari-Milan DAZN/Sky

20/03/2022 Domenica ore 12.30 Venezia-Sampdoria DAZN/Sky

20/03/2022 Domenica ore 15.00 Empoli-Hellas Verona DAZN

20/03/2022 Domenica ore 15.00 Juventus-Salernitana DAZN

20/03/2022 Domenica ore 18.00 Roma-Lazio DAZN

20/03/2022 Domenica ore 20.45 Bologna-Atalanta DAZN