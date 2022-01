UFFICIALE - Serie A, oggi inizia il mercato invernale: chiuderà il 31 gennaio

Oggi, 3 gennaio, inizia ufficialmente la sessione invernale del calciomercato 2022. Da oggi potranno cominciare ad essere depositati i contratti per il nuovo anno per quanto riguarda acquisti e cessioni. Le squadre di Serie A potranno acquistare giocatori fino al 31 gennaio 2022. Da qui in avanti saranno possibili solamente gli arrivi dei calciatori svincolati o le cessioni nei campionati in cui la finestra invernale si chiude a febbraio o nei mesi successivi.