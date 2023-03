UFFICIALE - Skriniar batte Lobotka e Hamsik: premiato come giocatore slovacco del 2022

Milan Skriniar è stato premiato come calciatore slovacco dell'anno per il 2022.

© foto di www.imagephotoagency.it

Milan Skriniar è stato premiato come calciatore slovacco dell'anno per il 2022. Si tratta del quarto trionfo di fila per il centrale dell'Inter, che nel sondaggio lanciato dalla SFZ, la Federcalcio slovacca, ha preceduto in classifica il centrocampista del Napoli Stanislav Lobotka e Marek Hamsik, per la 16esima volta consecutiva sul podio.