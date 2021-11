UFFICIALE - Sospiro di sollievo per il Napoli: tutti negativi i tamponi di questa mattina

Sospiro di sollievo per il Napoli dopo la positività al Covid di questa mattina di Matteo Politano. C'era apprensione in casa azzurra e paura per l’esito dei tamponi effettuati al gruppo squadra. Ebbene, sono appena arrivate ulteriori notizie positive in merito a questa situazione. Il club azzurro ha annunciato su Twitter la negatività dell’intera squadra: “Tutti negativi al Covid-19 i tamponi effettuati questa mattina ai componenti del gruppo squadra”.

