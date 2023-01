UFFICIALE - Spezia-Napoli, biglietti in vendita: divieto ai residenti in Campania anche con tessera

Si comunica che dalle ore 12:00 di lunedì 30 gennaio sarà attiva la seconda fase di vendita dei tagliandi della partita Spezia-Napoli

Si comunica che dalle ore 12:00 di lunedì 30 gennaio sarà attiva la seconda fase di vendita dei tagliandi della partita Spezia-Napoli, in programma allo stadio “Alberto Picco” domenica 05 febbraio 2023 alle ore 12:30.



In seguito alle misure restrittive adottate dagli organi competenti, non sarà consentito l’acquisto in alcun settore ai residenti nella Regione Campania, anche se titolari di Eagle Card.

Sempre in riferimento alle misure restrittive, per l'acquisto online sul www.vivaticket.it e presso i punti vendita del circuito Vivaticket, è obbligatorio essere in possesso di una Eagle Card rilasciata entro il 1° gennaio 2023, con la quale sarà possibile acquistare fino ad un massimo di tre biglietti.

Presso la Biglietteria ufficiale Spezia Calcio secondo le seguenti disposizioni:



- Curva Ferrovia e Curva Piscina acquistabili tramite Eagle Card o senza obbligo della stessa se residenti nelle province di La Spezia e Massa Carrara;