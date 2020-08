UFFICIALE - SSC Napoli, anche la prossima stagione prosegue il progetto Charity Food

Dopo il grande successo della scorsa annata, anche per la prossima stagione proseguirà il progetto del Napoli "Charity Food per Napoli". A renderlo noto è il club azzurro tramite un comunicato pubblicato sul sito ufficiale: "Dopo l’iniziativa “Charity Food per Napoli”, con la quale sono state distribuite oltre 50 tonnellate di cibo a famiglie bisognose nel quadro dell’emergenza Covid-19, la SSC Napoli è lieta di annunciare che si è conclusa, per questa stagione, l'iniziativa “ SSC Napoli Charity”.

Un progetto che ha riscosso grande successo di partecipazione e riscontri, grazie al quale sono state messe all’asta maglie speciali, palloni autografati, attingendo alla "memorabilia" azzurra relativa a gare disputate dal club durante l'anno.

Il progetto “SSC Napoli Charity” proseguirà, nella prossima stagione, con altre aste online che avranno come beneficiari le onlus che operano in maniera efficace sul territorio, con un impatto positivo sulla comunità, mettendo così a disposizione dell’organizzazione ulteriori risorse da utilizzare per le proprie attività.

La SSC Napoli ha scelto di collaborare con la più grande piattaforma mondiale di aste, eBay, perché entrambi condividono il concetto che tali attività debbano riconoscere ai beneficiari il massimo del profitto possibile.

Il programma eBay Charity fornisce, quindi, la possibilità alle imprese, come la SSC Napoli, di devolvere in donazione liberale il 100% del ricavato delle vendite direttamente all'organizzazione no profit, con “0” costi amministrativi".