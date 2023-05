UFFICIALE - SSC Napoli, Sinicropi diplomato ds: la sua prova tecnica è la migliore di Coverciano

Ricordiamo che Antonio Sincropi, compagno di Valentina De Laurentiis, è da tempo collaboratore della SSC Napoli.

Il Settore Tecnico FIGC ha ufficializzato i neo direttori sportivi che si sono diplomati dopo aver superato lo scorso marzo a Coverciano gli esami finali del corso. Il migliore del corso - si legge sulla nota FIGC - è risultato essere Davide Casparrini, che si è diplomato ottenendo anche la lode. Da segnalare inoltre la prova finale fatta registrare da Marco Lorusso per la parte ‘organizzativo-sportiva’, diplomato con 110 su 110. Per quella ‘tecnica’, invece, il migliore è risultato il collaboratore del Napoli, Antonio Sinicropi; sempre per la parte ‘tecnica’, da segnalare inoltre i risultati conseguiti dall’ex difensore di Roma, Inter e Manchester City, Aleksandar Kolarov; dal consultant scouting del Tottenham, Lorenzo Giani, e da Stefano Merli.

Ricordiamo che Antonio Sincropi, compagno di Valentina De Laurentiis, è da tempo collaboratore della SSC Napoli.