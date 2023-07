UFFICIALE - SSCNapoli, nuove maglie in vendita dalle 19.26: ecco dove acquistarle

Oggi sono state presentate le nuove maglie ufficiali del Napoli per la stagione 2023-24.

Oggi sono state presentate le nuove maglie ufficiali del Napoli per la stagione 2023-24. Le nuove maglie dei campioni d'Italia saranno in vendita da oggi in anteprima alle 19.26 su store.sscnapoli.it, così come sul nuovo Brand Store SSC Napoli all’interno del portale ebay.it. L'orario è stato scelto per richiamare l'anno 1926 di fondazione della SSCNapoli.