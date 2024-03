UFFICIALE - Torino, Juric perde un centrocampista per il Napoli

Ricci è stato espulso nella sfida di stasera contro la Fiorentina e quindi non potrà essere convocato per il match di settimana prossima contro il Napoli

© foto di www.imagephotoagency.it

Samuele Ricci, centrocampista del Torino, è stato espulso nella sfida di stasera contro la Fiorentina e quindi non potrà essere convocato per il match di settimana prossima contro il Napoli. Tegola pesante per Juric che con tutta probabilità dovrà rinunciare anche a Ivan Ilic, che nel primo tempo ha rimediato un infortunio alla rotula che sembra molto grave.