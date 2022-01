UFFICIALE - Turno di squalifica per il match analyst del Napoli: il motivo

Simone Beccaccioli, match analyst del Napoli, è stato fermato per un turno dal Giudice Sportivo e salterà la prossima gara contro la Salernitana. Di seguito le motivazioni: “Un turno di squalifica per un componente dello staff tecnico del Napoli, Simone Beccaccioli "per avere, al 39° del secondo tempo, quale componente della panchina aggiuntiva, lanciato in campo un pallone al fine di ritardare la ripresa del giuoco; infrazione rilevata dal quarto ufficiale".