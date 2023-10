UFFICIALE - U21, i convocati per le Qualificazioni a Euro 2025: c’è anche l’azzurro Ambrosino

L’attaccante del Catanzaro classe 2003, di proprietà del Napoli, è stato convocato dal ct dell’Under 21 Carmine Nunziata

© foto di www.imagephotoagency.it

