UFFICIALE - UEFA, allenatore dell'anno: Mancini candidato con Guardiola e Tuchel

Roberto Mancini è uno dei tre finalisti per il premio di miglior allenatore del calcio maschile per la UEFA. Il ct dell’Italia campione d’Europa sfiderà lo spagnolo Pep Guardiola del Manchester City e il tedesco Thomas Tuchel del Chelsea per l’ambito riconoscimento che sarà consegnato il 26 agosto a Istanbul nel corso del sorteggio della fase a gironi della Champions League. Fra i primi dieci figura anche un altro allenatore italiano: l’ex interista Antonio Conte che si è piazzato al sesto posto. Questa la nota della UEFA:

“Per il premio al miglior allenatore nel calcio maschile, i tre finalisti sono stati selezionati da una giuria formata dai 24 allenatori delle squadre partecipanti a UEFA EURO 2020, dagli 80 allenatori delle squadre partecipanti alla fase a gironi di UEFA Champions League e UEFA Europa League 2020/21 e da 55 giornalisti (uno per ogni federazione UEFA) selezionati dal gruppo European Sports Media (ESM). I membri della giuria dovevano selezionare tre allenatori, assegnando cinque punti al primo, tre al secondo e uno al terzo. Quindi, sono stati sommati i punti per ogni allenatore fino a stilare una classifica. Gli allenatori non potevano votare per se stessi.

I tre allenatori più votati sono, in ordine alfabetico:

Josep GUARDIOLA (Spagna – Manchester City FC)

Roberto MANCINI (Italia – Nazionale italiana maschile)

Thomas TUCHEL (Germania – Chelsea FC)

Gli altri allenatori della top ten

4 Unai Emery (Villarreal) – 64 punti

5 Diego Simeone (Atlético de Madrid) – 29 punti

6 Antonio Conte (Internazionale) – 19 punti

7 Gareth Southgate (Inghilterra) – 18 punti

8 Christophe Galtier (LOSC Lille, ora al Nice) – 16 punti

9 Ole Gunnar Solskjær (Manchester United) – 14 punti

10 Kasper Hjulmand (Danimarca) – 11 punti”.