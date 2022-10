UFFICIALE - Valeri fermato dopo il disastro in Fiorentina-Inter: stop di un turno

Dopo le polemiche per i fatti arbitrali di Fiorentina-Inter, Paolo Valeri non dirigerà nessuna partita in questo fine settimana

TuttoNapoli.net © foto di Federico De Luca 2022 Dopo le polemiche per i fatti arbitrali di Fiorentina-Inter, Paolo Valeri non dirigerà nessuna partita in questo fine settimana. L'arbitro infatti non è stato designato per nessuna delle gare del weekend di serie A e serie B. (Qui tutte le designazioni arbitrali della dodicesima giornata di Serie A).