UFFICIALE - Vieira positivo al Covid, ma Tottenham-Crystal Palace si gioca lo stesso

Tottenham-Crystal Palace si giocherà, nonostante la richiesta del Palace di posticipare la sfida. Non parteciperà però, il tecnico del Crystal Palace Patrick Vieira, che come riporta il club è risultato positivo al Covid nelle scorse ore. In panchina, al suo posto, ci sarà il vice Roberts.

We can confirm that Crystal Palace manager Patrick Vieira is self-isolating after returning a positive test for Covid-19, and will be absent from the touchline for today’s match against Spurs.



Assistant manager Osian Roberts will deputise for Vieira for today’s match.#CPFC pic.twitter.com/nBNmkLlxMG