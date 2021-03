UFFICIALE - Younes al top con continuità e fiducia: convocato dalla Germania!

A Francoforte Amin Younes è tornato davvero al top. Sempre titolare, spesso decisivo, più volte trascinatore insieme ad André Silva. E le sue ottime prestazioni gli sono valse il ritorno in nazionale. Non una nazionale qualsiasi, ma la Germania, in una batteria d'attaccanti formata da calciatori del calibro di Werner, Sané, Gnabry, Havertz e chi più ne ha più ne metta. In vista delle prossime qualificazioni ai Mondiali Joachim Low ha convocato anche l'ex azzurro. Di seguito la lista completa.