UFFICIALE - Zona Dazn su Sky: il costo del nuovo canale lineare

DAZN e Sky hanno annunciato di aver siglato l’intesa: l’app del servizio streaming entra nell'offerta di Sky Q. L’attivazione del canale ZONA DAZN non sarà gratuita come specificato da Dazn nel comunicato: “Il canale ZONA DAZN avrà un costo mensile pari a €5, oltre al prezzo dell’abbonamento DAZN (ovvero €29,99/mese per il piano DAZN STANDARD e €39,99/mese per il piano DAZN PLUS)”.