ULTIM'ORA - Dall'Inghilterra: Ancelotti ha raggiunto l'accordo col Napoli per la risoluzione del contratto

Carlo Ancelotti si avvicina alla panchina dell'Everton. Secondo i colleghi inglesi di Sky Sports i legali dell'ormai ex allenatore azzurro hanno raggiunto l'accordo col Napoli per la risoluzione dell'attuale contratto. Pochi passaggi ancora, dunque, e Ancelotti sarà libero di firmare per l'Everton, ricominciando dalla Premier League dopo le difficoltà al suo ritorno in Italia.

Carlo Ancelotti's legal team has reached an agreement with Napoli over the termination of his contract, paving the way for his appointment as Everton manager.