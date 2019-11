ULTIM'ORA - Squalifica Ancelotti, respinto il ricorso d'urgenza! Oggi con la Roma non sarà in panchina

Respinto il ricorso del Napoli per la squalifica di Carlo Ancelotti. La notizia arriva da Radio Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club, che informa come non sia bastata l'audizione in Corte d'Appello: la Commissione ha deciso di confermare il turno di stop all'allenatore azzurro, che dunque oggi all'Olimpico non sarà in panchina. La news è stata confermata anche da Sky Sport.