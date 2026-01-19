Ultime da Castel Volturno: Lukaku lavora col gruppo, assente Neres
Novità in vista della trasferta di Copenaghen da Castel Volturno. Nella seduta di questa mattina, infatti, è da segnalare la presenza in gruppo di Romelu Lukaku, che come anticipato questa mattina dal Corriere dello Sport tornerà tra i convocati di Antonio Conte dopo quasi un mese dall'ultima chiamata in Supercoppa.
Assenza invece David Neres, alle prese col fastidio alla caviglia, che salterà sicuramente la trasferta in terra danese per provare a recuperare per la sfida in campionato contro la Juventus.
20 gen 2026 21:00
UEFA Champions League 2025-2026
UEFA Champions League 2025-2026
|VS
|Copenaghen
|Napoli
