Ultime da Castel Volturno: Lukaku lavora col gruppo, assente Neres

Oggi alle 12:20Notizie
di Arturo Minervini

Novità in vista della trasferta di Copenaghen da Castel Volturno. Nella seduta di questa mattina, infatti, è da segnalare la presenza in gruppo di Romelu Lukaku, che come anticipato questa mattina dal Corriere dello Sport tornerà tra i convocati di Antonio Conte dopo quasi un mese dall'ultima chiamata in Supercoppa.

Assenza invece David Neres, alle prese col fastidio alla caviglia, che salterà sicuramente la trasferta in terra danese per provare a recuperare per la sfida in campionato contro la Juventus. 