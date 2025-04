Ultime da Empoli: tre infortuni e altri due titolari non recuperano per Napoli

Non sarà solo il Napoli vittima di assenze per la gara di lunedì contro l'Empoli al Maradona. Anche la squadra di D'Aversa è alle prese con diversi indisponibili. Come scrive Pianetaempoli, infatti, alla ripresa si è fatta la solita conta degli assenti e tra questi figurano Koaumè, Maleh, Zurkowski, Anojorin ed Ismajli; se per i primi tre, purtroppo, la stagione è già finita, si cerca di poter recuperare gli altri due per la gara cruciale con il Venezia.

E’ ovviamente ancora presto per parlare di formazione ma, certamente, in questa figureranno Fazzini e Gyasi che rientrano dopo il turno di squalifica. Una formazione che però, oggettivamente, non è molto difficile da disegnare ad oggi, con il solo De Sciglio che potrebbe essere in ballottaggio con Goglichidze.