Ultime di formazione da Brescia: in attacco coppia pesante, torna Tonali in mediana

Ultime da Brescia in vista della sfida al Napoli. Attraverso Tuttomercatoweb, si apprendo le ultime sulle possibili scelte di formazione di Diego Lopez per la sfida al Napoli: Lopez recupera Tonali e Joronen per questa sfida, mentre Torregrossa non sarà a disposizione. In difesa si va verso la conferma di Mateju centrale in coppia con Chancellor, Sabelli e Martella andranno a completare il reparto. Bisoli andrà accanto a Tonali, con Bjarnason favorito su Dessena. Balotelli e Donnarumma dal 1', con Zmrahl tra le linee.

Brescia (4-3-1-2): Joronen, Sabelli, Mateju, Chancellor, Martella; Bisoli, Tonali, Bjarnason; Zmrahl; Balotelli, Donnarumma.