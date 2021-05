Ultime di formazione Tmw - Politano torna dal 1', scelto il terzino sinistro

Quale formazione in vista dello Spezia? Le ultime sull'undici che Rino Gattuso manderà in campo al Picco arrivano da Tuttomercatoweb.com: "Emergenza in difesa per Rino Gattuso, che nella sfida delicatissima contro lo Spezia dovrà fare a meno dell’infortunato Koulibaly e di Maksimovic positivo al Covid. Pronto a tornare tra i convocati David Ospina, che dovrebbe però restare in panchina. Nel 4-2-3-1 di Rino Gattuso spazio dunque a Meret con scelte praticamente obbligate in difesa: Di Lorenzo e Hysaj sugli esterni, con al centro la coppia Manolas-Rrahmani. In mezzo la coppia Fabiàn-Demme, con Politano che si riprende una maglia da titolare a destra nel terzetto offensivo completato da Zielinski e Insigne. Nel ruolo di centravanti netto il vantaggio di Osimhen su Mertens".